کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم گفت: از امروز تا دو روز آینده تدام هوای صاف همراه با باد و گرد و خاک محلی را شاهد خواهیم بود.

تداوم هوای صاف همراه با باد و گرد و خاک محلی در قم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، سعید اسماعیلی گفت: براساس تجزیه و تحلیل آخرین نقشه‌های پیـش یابـی هواشناسـی، وضعیت جوی استان قم از روز یکشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ تا روز دو شنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ به شرح زیر پیش بینی می‌شود.

وی افزود: روز یکشنبه آسمان صاف تا کمی ابری، در برخی ساعات وزش باد و در پاره‌ای نقاط گرد و خاک خواهیم داشت.

وی ادامه داد: روز دوشنبه هم آسمان صاف تا کمی ابری، در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد و در پاره‌ای نقاط گرد و خاک.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم گفت: دمای هوا در روز‌های آینده تا سه درجه افزایش می‌یابد.