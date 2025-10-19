پخش زنده
امروز: -
دمای هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر ۲ تا ۴ درجه کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی تا پایان هفته جوی نسبتاً پایدار را بر روی استان نشان میدهد و در این ایام غبار صبحگاهی در شهرهای صنعتی و بزرگ استان مورد انتظار است.
محمد سبزه زاری افزود: از فردا تا روز سهشنبه شاهد کاهش دما بین ۲ تا ۴ درجه در اغلب استان خواهیم بود. شمال خلیج فارس تا روز سهشنبه در بعضی ساعات مواج است.
در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر ۳۸ درجه و کمترین دما ۲۰ درجه سانتیگراد بوده است.