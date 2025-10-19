پخش زنده
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از کشاورزان خواست کود مورد نیاز کشتهای پاییزه خود را هرچه سریعتر خریداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ خسرو عمرانی اظهار داشت: با آغاز فصل کشت پاییزه و افزایش تقاضا برای انواع کودهای شیمیایی، ضروری است کشاورزان نسبت به تهیه کود مورد نیاز خود از طریق کارگزاران مجاز اقدام کنند تا در زمان اوج مصرف با کمبود مواجه نشوند.
وی افزود: در حال حاضر ۴۴۱۲ تن انواع کود کشاورزی شامل ۲۱۵۰ تن کود اوره، ۱۰۹۱ تن کود فسفاته و ۱۱۷۱ تن کود پتاسه در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و کارگزاران استان بوشهر ذخیره و آماده توزیع است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر گفت: با توجه به احتمال بروز محدودیت در تولید و حمل کودهای شیمیایی در ماههای سرد سال، کشاورزان باید هرچه سریعتر نسبت به خرید و تأمین کود مورد نیاز خود اقدام کنند تا روند کشت پاییزه بدون مشکل ادامه یابد.