به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا خردمند فرماندار ویژه دزفول در آیین افتتاح زمین چمن طبیعی روستای حمزه گمار بخش چغامیش این شهرستان با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های ورزشی در روستاها، اظهار داشت: ساخت چنین طرح‌هایی نقش مهمی در ارتقاء سلامت جسمی و روحیه جوانان دارد و زمینه‌ساز شکوفایی استعداد‌های ورزشی در مناطق روستایی خواهد بود.

وی با بیان اینکه این طرح ورزشی گامی دیگر در مسیر عدالت ورزشی و توزیع امکانات در نقاط مختلف شهرستان است، افزود: این طرح با هدف توسعه فعالیت‌های ورزشی، ایجاد فضای سالم برای جوانان و ارتقاء سطح نشاط اجتماعی در روستا اجرا شده است و از جمله مطالبات مهم اهالی منطقه به شمار می‌رفت که امروز با پیگیری‌های انجام‌شده به ثمر نشست.

گفتنی است؛ در مراسم افتتاح زمین چمن طبیعی روستای حمزه گمار بخش چغامیش دزفول، عباس پاپی‌زاده نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی، بنی‌تمیم مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان، حسین رحیمی بخشدار چغامیش، یساری معاون عمرانی فرمانداری، شادفر رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان و جمعی از مسئولان و اهالی منطقه حضور داشتند.