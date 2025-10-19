پخش زنده
امروز: -
مشاور نماینده ویژه رئیسجمهور در توسعه دریا محور و مکران نقش ستاد ملی ترانزیت را در رفع موانع قانونی و تسریع روند ترانزیت کشور «کلیدی و راهگشا» دانست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مشاور نماینده ویژه رئیسجمهور در توسعه دریا محور و مکران با تأکید بر ظرفیت بالای ایران در حوزه ترانزیت کالا گفت: در سال گذشته ۲۰ میلیون تن کالا از مسیر ایران ترانزیت شده و بر اساس برنامه پیشرفت هفتم، این عدد باید به ۴۰ میلیون تن افزایش یابد.
برغمدی با اشاره به موقعیت راهبردی کشور افزود: «ایران این توان را دارد که بهراحتی این هدف را محقق کند، اما وجود قوانین دستوپاگیر باعث افزایش زمان ترانزیت شده و یکی از موانع اصلی توسعه این بخش است.»
وی با تأکید بر اهمیت هماهنگی دستگاههای مرتبط در تسهیل روند ترانزیت، نقش ستاد ملی ترانزیت را در رفع موانع قانونی، کاهش بروکراسی و تسریع در عبور کالا از مسیر ایران «کلیدی و راهگشا» توصیف کرد.