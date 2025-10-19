به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل و به نقل از روابط‌عمومی استانداری اردبیل، مسعود امامی یگانه در سفر به شهرستان کوثر اظهار کرد: از محل اعتبارات سفر رئیس‌جمهور به استان اردبیل، مبلغ یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل پایاب سد گیوی و اجرای شبکه‌های آبی آن در نظر گرفته شده است.

وی افزود: همچنین ۶۵۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی از محل اعتبارات سفر رئیس‌جمهور برای ۶۱ طرح اقتصادی شهرستان کوثر اختصاص‌یافته که با تخصیص آن، برای ۳۰۰ نفر اشتغال ایجاد می‌شود.

استاندار اردبیل تصریح کرد: برای پروژه‌های آموزشی، ورزشی، راه‌سازی و طرح‌های هادی روستایی این شهرستان نیز ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص‌یافته است.

امامی یگانه بیان کرد: در جریان سفر به شهرستان کوثر، ۷۵ میلیارد تومان دیگر نیز از محل اعتبارات استانی به پروژه‌های عمرانی در حال اجرای این شهرستان اختصاص یافت.

وی با اشاره به احداث نیروگاه خورشیدی ۱۴ مگاواتی در شهرستان کوثر ادامه داد: گلخانه ۲۱ هکتاری با سرمایه‌گذاری ۲ هزار میلیاردتومانی بخش خصوصی نیز در این شهرستان احداث می‌شود.

نماینده عالی دولت در استان اردبیل گفت: تا پایان سال جاری، ۵۵ کیلومتر از بزرگراه اردبیل ـ سرچم به بهره‌برداری رسیده و زیر بار ترافیک خواهد رفت.