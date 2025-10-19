با حضور دبیر شورای مشاوران وزیران دستگاه‌های اجرائی در امور ایثارگران کشور روند رسیدگی به امور جامعه ایثارگری و رسیدگی به نیاز‌های درمانی و معیشتی این قشر در بوکان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دکتر رحیمی نسب دبیر شورای مشاورین وزرا دستگاه‌های اجرائی در امور ایثارگران کشور به همراه جمعی از مسئولین ستادی و کشوری برای شرکت در جلسه کارگروه ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت به بوکان سفر کرد.

این جلسه با محوریت رسیدگی به امور جامعه ایثارگری و رسیدگی به نیاز‌های درمانی و معیشتی و همچنین استفاده از ظرفیت مشاوران و دستگاه‌های اجرایی برای پیگیری حقوق ایثارگران برگزار شد.

فرماندار بوکان در این جلسه گفت: جامعه ایثارگری نماد انقلاب و نظام اسلامی هستندو رسیدگی به ابعاد روحی و عاطفی جامعه ایثارگری بسیار مهم و یک ضرورت است.

خشایار صنعتی با اشاره به اینکه شهید اسماعیل شجاعی بعنوان اولین شهید مدافع حرم اهل سنت کشور، ازاین شهرستان بوده است، افزود:شهرستان بوکان تعداد۳۷۸شهید،۱۳۶ آزاده و۵۰۴جانبازرا تقدیم انقلاب و اسلام کرده است.

ماموستا عباس احمدی امام جمعه بوکان نیز در این جلسه به حفظ روحیه جهاد و شهادت در جامعه اشاره کرد و گفت: امروزه بایستی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را در بین جوانان مان، نهادینه کنیم.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران بوکان نیز دراین جلسه ضمن گرامیداشت یادوخاطره شهدا، گفت:دیدار با خانواده شهداورسیدگی به امور آنها وظیفه تمامی نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی است

صلاح امیری ضمن تقدیر از مجموعه اداری این شهرستان از تبدیل وضعیت تمامی ایثارگران این شهرستان خبرداد.