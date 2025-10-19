پخش زنده
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: بر رعایت اصول فنی و مهندسی و استانداردهای لازم در پیش بینی، نصب و اجرای سرعتکاهها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حجت الإسلام براتی زاده در هفتمین نشست شورای قضایی استان گفت: فلسفه نصب سرعتکاهها درجادههای پر تردد و پر خطر درون شهری و برون شهری حفاظت از سلامتی شهروندان و جلوگیری از ایراد صدمات بدنی و آسیب دیدگی به آنها است.
وی افزود: باید همه اصول و موازین مربوطه به ویژه در حوزه استانداردها و همچنین نکات و باستههای فنی و مهندسی در این خصوص کاملا رعایت شود.
مقام عالی قضایی استان گفت: ماندگاری بعضی از سرعتگاهها به لحاظ تغییر شرایط در مرور زمان هیچ ضرورتی ندارد و به نظر میرسد برخی از آنها باید برچیده شود و چنانچه سرعتکاههایی که سابقا نصب شده و مطابق با استانداردهای معمول و متعارف نیست باید اقدامات لازم در راستای اصلاح و ترمیم آنها صورت بگیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این نشست گفت: رعایت استانداردها و نکات فنی در سرعتکاهها مصداق بارز توجه به حقوق عامه است و شایسته است دستگاههای مسؤول در این خصوص تمامی موارد را رعایت نمایند.
سیدجواد ایلالی اظهار کرد: موضوع پارکینگها که امروز به یک چالش جدی تبدیل شده در دستور کار دادستانها بعنوان مدعی العموم قرار دارد و لازم است هر چه سریعتر وضعیت موجود ساماندهی و وسائط نقلیه توقیفی حتی الإمکان تعیین تکلیف شوند.