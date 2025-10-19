پخش زنده
برداشت سیب زمینی از مزارع شهرستان بروجن در چهارمحال و بختیاری آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجن از آغاز برداشت بیش از ۱۰۰ هزار تن سیبزمینی از سطح ۲هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.
رحمانی با اشاره به اینکه میانگین عملکرد سیبزمینی در شهرستان بروجن حدود ۴۰ تن در هر هکتار است، افزود: شهرستان بروجن بهعنوان یکی از قطبهای تولید سیبزمینی بذری و خوراکی با کیفیت، نه تنها در سطح استان، بلکه در سطح کشور شناخته میشود.
وی با اشاره به ظرفیت ذخیرهسازی مناسب در این شهرستان، از وجود ۲۰ سردخانه فعال و تخصصی ذخیره سیبزمینی با ظرفیت ۱۲۰ هزار تن و ۱۲ واحد در حال ساخت با ظرفیت ۱۱۰ هزار تن خبر داد و خاطرنشان کرد: تمامی مزارع تولید سیبزمینی در شهرستان بروجن تمام مکانیزه بوده و به سیستمهای نوین آبیاری تحتفشار مجهز هستند.
وی گفت: ارقام کشت شده در شهرستان عمدتاً از نوع ارقام جدید، با ماده خشک بالا، نیاز آبی کمتر نسبت به ارقام قدیمی و دوره رشد کوتاهتر با قابلیت انبارداری بالا هستند که از جمله آنها میتوان به کلمبا، چلنجر، پانامرا، فابولا، راشیدا، سیفرا، کایمن، ساگیتا، سیلوانا اشاره کرد. برخی از این ارقام برای صنایع فرآوری همچون تولید فرنچفرایز، چیپس و نشاسته بسیار مناسب بوده و با قیمت بالاتری نسبت به ارقام معمولی از کشاورزان خریداری میشوند.