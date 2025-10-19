پخش زنده
رئیس تعاون روستایی شوش از توزیع ۲ هزار و ۸۰۰ تن انواع نهاده دامی با هدف تامین خوراک دام، دامداران دو شهرستان شوش و کرخه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هومن سپهوند با بیان اینکه یکی از اولویتهای تعاون روستایی در راستای تامین نیاز دامداران، توزیع به موقع انواع نهادههای دامی است، گفت: در همین راستا، از ابتدای امسال تاکنون ۲ هزار و ۸۰۰ تن انواع نهاده دامی با هدف تامین خوراک دام، دامداران میان دو شهرستان شوش و کرخه توزیع شد.
وی افزود: در این مدت هزار و ۷۵۰ تن سبوس، ۳۰۰ تن جو، ۱۵۰ تن ذرت و ۶۰۰ تن خوراک دام میان دامداران شهرستانهای یادشده توزیع شده است.
سپهوند میگوید: روند توزیع نهاده دامی به منظور تامین خوراک دام دامداران و حفظ تولید تا پایان سال ادامه خواهد داشت.