شاخص کل بازار سرمایه در روز یکشنبه ۲۷ مهر با افزایش ۳۸ هزار و ۸۴۲ واحدی (۱.۲ درصد) به ارتفاع ۳.۰۸۷.۸۲۰ واحد رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شاخص هم وزن نیز ۷ هزار و ۲۷۱ واحد (۰.۸۲ درصدی) افزایش یافت و در محدوده ۸۹۴ هزار و ۷۸۴ قرار گرفت.

ارزش معاملات بازار بورس در پایان امروز به ۲۶ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان رسید.

در پایان معاملات بیش از ۶۳ درصد نماد‌ها (۵۰۶ نماد) در محدوده مثبت قرار گرفتند با این حال در ساعات پایانی بازار عرضه‌ها در برخی نماد‌های بازار افزایش یافت.

همچنین در معاملات روز جاری بیش از ۲۸۵ میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهام و صندوق‌های سهامی شد.

بیشترین پول حقیقی به گروه خودرو و قطعات وارد شد و بیشترین خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت بود.