



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل استاندارد فارس ضمن اعلام پلمب ۱۰۰ دستگاه بازی غیراستاندارد در این استان از افتتاح نخستین آزمایشگاه طلا در این استان خبر داد و بر ضرورت راه‌اندازی آزمایشگاه نفت نیز تأکید کرد.

علی عزیزی در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز که همزمان با هفته استاندارد برگزار شد، اظهار کرد: سال گذشته در همایش روز جهانی استاندارد، سه واحد تولیدی از استان فارس موفق شدند به‌عنوان واحد نمونه کشوری معرفی شوند که دستاوردی مهم در مقایسه با استان‌های بزرگ کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: همچنین دو واحد تولیدی استان به‌عنوان واحد نمونه استانی و دو مدیر کنترل کیفیت از فارس در سطح کشور برگزیده شدند.

به گفته عزیزی، ۱۰ نفر از مدیران کنترل کیفیت نیز به‌عنوان مدیر کنترل کیفیت برتر استانی انتخاب شدند که نشان از ارتقای سطح کیفی نظارت در استان دارد.

مدیرکل استاندارد فارس یکی از دستاورد‌های مهم سال گذشته را راه‌اندازی نخستین آزمایشگاه طلای دارای گواهینامه استاندارد ISO/IEC ۱۷۰۲۵ در استان عنوان کرد و گفت: پیش از این، فارس فاقد چنین آزمایشگاهی بود، اما با تلاش همکاران این مجموعه در هفته استاندارد به بهره‌برداری رسید.

عزیزی افزود: اداره‌کل استاندارد فارس در بیست‌وهشتمین جشنواره شهید رجایی به‌عنوان دستگاه برتر گروه عمومی، غذایی و امنیتی شناخته شد که حاصل تلاش مستمر کارکنان و مدیران این مجموعه است.

عزیزی شعار امسال روز جهانی استاندارد را «چشم‌انداز مشترک برای جهان بهتر و مشارکت برای تحقق اهداف» اعلام کرد و گفت: اداره‌کل استاندارد فارس با رویکرد تعاملی، ارتباط مؤثری با همه دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان برقرار کرده است.

به گفته مدیرکل استاندارد فارس، تاکنون در ۱۴ دانشگاه و مرکز آموزش عالی فارس، دفاتر استانداردسازی راه‌اندازی شده است.

عزیزی با بیان اینکه تمامی شهربازی‌های استان مشمول استاندارد اجباری هستند، گفت: تا زمانی که تجهیزات تفریحی گواهی استاندارد نداشته باشند، اجازه فعالیت ندارند.

وی از بازدید ۸۰ شهربازی و پلمب ۱۰۰ دستگاه بازی غیراستاندارد در سال جاری خبر داد و افزود: اغلب این پلمب‌ها به دلیل پایان اعتبار گواهی‌های استاندارد بوده است.