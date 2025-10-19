به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فرمانده انتظامی شهرستان لردگان گفت: با وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل برق و برخی لوازم در یکی از محله‌های شهر لردگان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران تجسس کلانتری ۱۲ جانبازان قرار گرفت.

امیر انتظامی‌نیا، افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی، سارق سابقه‌دار با هشت سال سابقه سرقت را که در مرخصی از زندان به سر می‌برد، شناسایی و پس از هماهنگی قضایی در یکی از محلات دستگیر کردند.

وی گفت: متهم در بازجویی‌های پلیسی به ارتکاب پنج فقره سرقت اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده، برای گذرندن مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل و مجدد روانه زندان شد.