سارق سابقهدار در مرخصی زندان هم سرقت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فرمانده انتظامی شهرستان لردگان گفت: با وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل برق و برخی لوازم در یکی از محلههای شهر لردگان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران تجسس کلانتری ۱۲ جانبازان قرار گرفت.
امیر انتظامینیا، افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسیهای تخصصی، سارق سابقهدار با هشت سال سابقه سرقت را که در مرخصی از زندان به سر میبرد، شناسایی و پس از هماهنگی قضایی در یکی از محلات دستگیر کردند.
وی گفت: متهم در بازجوییهای پلیسی به ارتکاب پنج فقره سرقت اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده، برای گذرندن مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل و مجدد روانه زندان شد.