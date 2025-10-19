مدیرکل دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم از برگزاری دوره آموزشی ویژه مدیران مراکز رشد نوین با حمایت این معاونت خبر داد و گفت: این دوره از ابتدای مهر با هدف ارتقای مهارت‌های مدیریتی و توسعه زیست‌بوم نوآوری در دانشگاه‌ها آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر توحید فیروزان با اعلام این خبر، گفت: توانمندسازی مراکز رشد و تربیت مدیران مراکز رشد نوین یکی از اولویت‌های این دفتر در معاونت فناوری است. بر این اساس دبیرخانه ملی این برنامه، با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف ایجاد شده است. در این برنامه آموزشی در قالب این دوره، بیش از ۸۰ نفر از مدیران و کارشناسان دانشگاه‌های منتخب کشور آموزش‌های تخصصی لازم را برای فعالیت تخصصی در زیست بوم نوآوری کشور می‌بینند.

فیروزان، مدت زمان این دوره آموزشی را ۱۰۰ ساعت دانست که ۷۰ ساعت آن به صورت حضوری و ۳۰ ساعت آن مجازی است و اظهار کرد: در این دوره سرفصل‌های تخصصی دانش مربوط به حوزه زیست بوم فناوری و نوآوری به شرکت‌کنندگان ارائه می‌شود.

مدیرکل دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری معاونت فناوری وزارت علوم با اشاره به ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد این برنامه تربیتی و آموزشی، گفت: این دوره آموزشی از مهرماه امسال آغاز شده و طی یک ترم تحصیلی، همانند یک دوره mini MBA شرکت‌کنندگان را برای نقش‌آفرینی در زیست بوم نوآوری و فناوری کشور آماده می‌کند.

فیروزان تاکید کرد: تکنولوژی را دیگران به ما نمی‌دهند، بر این اساس باید ظرفیت‌های داخلی در خلق و تولید فناوری فعال شوند.

این دوره آموزشی طی سه روز متوالی در سالن مشایخی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف شروع شده و در این سه روز، شرکت کنندگان، ضمن حضور در کارگاه مدل‌های کسب و کار، کارگاه آشنایی با مراکز رشد نوین و نسل‌های مراکز رشد، کارگاه تعاملات در زیست بوم و تجربه شکل‌گیری ناحیه نوآوری شریف و کارگاه آشنایی با بازیگران زیست‌بوم فناوری و نوآوری ایران، از ایستگاه شریف.box، مرکز کارآفرینی و شتابدهنده و مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف بازدید کردند و از نزدیک با فغالیت‌ها و تجارب این ساختار‌های فناورانه آشنا شدند.

این دوره تخصصی در راستای طرح مراکز رشد نوین و در جهت ارتقای خدمات ارائه شده مراکز رشد نوین کشور برنامه‌ریزی شده و از مهرماه سال جاری شروع شده و تا پایان آذرماه ادامه خواهد داشت.