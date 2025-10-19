پخش زنده
امروز: -
روسیه و چین آمریکا و ونزوئلا را به آرامش و احترام به حاکمیت کشورها دعوت کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه آر تی، منطقه کارائیب بسیار ملتهب است. آمریکا به حملات خود به قایقها در آبهای منطقهای ادامه میدهد و میگوید در حال مبارزه با کارتلهای مواد مخدر است و در حالی که همه مسافران قایقها در حملات قبلی کشته شدند افراد نجات یافته در آخرین حمله آمریکا بازداشت شدند. این بازداشت پرونده را پیچیده و آمریکا را وارد این معضل میکند که آنها را باید در رده اسیرجنگی و بازداشت شدگان جنایی طبقه بندی کند. در حالی که ترامپ تهدید میکند ونزوئلا را هدف قرار میدهد، گفته میشود به دستگاه اطلاعات مرکزی ماموریت داده شده است عملیات در کاراکاس را انجام دهد.
ترامپ در سخنانی گفت: نمیخواهم به شما بگویم دقیقا چه رخ خواهد داد، اما ما کنترل دریا را به خوبی در دست داریم. طی چند روز هیچ قایقی ندیدیم این خوب است، اما ما الان به حملات زمینی فکر میکنیم. هر قایقی را که از بین میبریم زندگی ۲۵ هزار آمریکایی را نجات دادیم. این افراد مردم ما را میکشند و باید نابودشان کنیم.
وزارت خارجه تهدیدهای ترامپ را زیرپاگذاشتن عرفهای بین المللی توصیف میکند. نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا بر آمادگی خود برای مقابله تاکید میکند و در حالی که تنش بین آمریکا و ونزوئلا در حال بالا گرفتن است نماینده این کشور در سازمان ملل میگوید کشورش با اخاذی مخالف است.
ساموئل مونکادا، نماینده ونزوئلا در سازمان ملل در این باره گفت: آمریکا دستکم ۲۷ نفر را در حمله به قایقهای غیرنظامی در آبهای بین المللی به قتل رساند. دولت آمریکا در عملیات مرگبار در این منطقه از اطلاعات محرمانه استفاده کرد و پرونده آمریکا در ترور، فشار برای کودتا و بی ثبات کردن منطقه سیاه است.
اقدامات ونزوئلا با واکنشهای متفاوت در شورای امنیت مواجه شد. روسیه و چین آرامش و احترام به حاکمیت کشورها را خواستار شدند در صورتی که هیئت نمایندگی آمریکا، عملیات این کشور را قانونی دانست و واشنگتن برای اعمال فشار بر کاراکاس، گزینههای بیشتر را بررسی میکند.
با افزایش تنش در سواحل دریای کارائیب صداهایی که هشدار میدهند ممکن است بحران فراتر از مرزهای ونزوئلا برود، و یک رویارویی منطقهای جدید را شعله ور کند، بلندتر میشود به خصوص اینکه ترامپ به تنش زایی اصرار دارد و مادورو نیز سطح آمادگی نظامی را بالا برده است.