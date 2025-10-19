به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، فرماندار تایباد گفت: روند بازگشت و خروج اتباع غیرمجاز خود معرف افغانستان از طریق معبر بین‌المللی دوغارون در مهرماه امسال نسبت به ماه‌های تیر و مردادماه گذشته، ۳۰ درصد افزایش داشته است.

حسین جمشیدی افزود: تبعه غیرمجاز افغانستانی هم اینک با مراجعه مستقیم به اردوگاه‌های اتباع در ۱۱ استان کشور برای بازگشت به کشورشان، راهی مرز زمینی دوغارون تایباد می‌شوند.

وی بیان کرد: در راستای بازگشت مهاجران غیرمجاز افغانستانی از ایران به کشورشان، شمار خروج اتباع شناسایی و دستگیر شده سراسر کشور در مهرماه امسال نسبت به ماه‌های تیر و مرداد سال‌جاری از دوغارون ۱۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

فرماندار تایباد با اشاره به اینکه دوغارون نخستین مرز برای خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی به سمت کشورشان محسوب می‌شود، گفت: افزون بر یک میلیون و ۲۰ هزار نفر تبعه غیرمجاز افغانستانی از ابتدای امسال تاکنون از طریق مرز دوغارون راهی کشور خود شده‌اند.

جمشیدی افزود: معبر رسمی دوغارون همجوار با افغانستان برای اولین‌بار در بین مرز‌های کشور به سامانه بیومتریک، احراز هویت اتباع خارجی مجهز شده است که در آینده‌ای نزدیک مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: خروج اتباع غیر مجاز در دوغارون همچنان ادامه دارد و از همه ظرفیت‌های لازم برای بازگشت عزتمندانه اتباع افغان در این مرز شرقی استفاده شده است.

اتباع غیرمجاز افغانستانی از طریق سه مرز میلک در استان سیستان و بلوچستان، ماهیرود در خراسان جنوبی و دوغارون در خراسان رضوی به کشورشان برمی گردند، دوغارون در این حوزه جایگاه نخست را در بین مرز‌های کشور دارد.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد، ۹۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد و به واسطه وجود گذرگاه مرزی دوغارون در این نوار مرزی از اهمیت اقتصادی ویژه‌ای برخوردار است.

مرز دوغارون با قدمت بیش از یک قرن در فاصله ۱۸ کیلومتری جنوب شرقی شهر تایباد و ۲۴۳ کیلومتری جنوب شرق مشهد واقع شده است.