به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، چهاردهمین جلسه شورای صنفی نمایش امروز یکشنبه ۲۷ مهر در خانه سینما با حضور مهدی کرم‌پور دبیر شورای صنفی نمایش، مرتضی شایسته نماینده انجمن پخش‌کنندگان، محمدرضا صابری و هادی اسماعیلی نمایندگان انجمن سینماداران، اصغر نعیمی نماینده کانون کارگردانان، مجتبی بهزادیان مدیر کل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم و مجتبی شریعت نماینده سامانه سمفا برگزار شد.

در این جلسه مصوب شد که فیلم‌های «بچه مردم» به سرگروهی پردیس سینمایی فرهنگ با پخش شهر فرنگ و «غریزه» در گروه آزاد با پخش عامریان فیلم از چهارشنبه ۳۰ مهر اکران شوند.