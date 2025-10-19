پخش زنده
امروز: -
چهاردهمین جلسه شورای صنفی نمایش در خانه سینما تشکیل با اکران دو فیلم «بچه مردم» و «غریزه» از ۳۰ مهر موافقت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، چهاردهمین جلسه شورای صنفی نمایش امروز یکشنبه ۲۷ مهر در خانه سینما با حضور مهدی کرمپور دبیر شورای صنفی نمایش، مرتضی شایسته نماینده انجمن پخشکنندگان، محمدرضا صابری و هادی اسماعیلی نمایندگان انجمن سینماداران، اصغر نعیمی نماینده کانون کارگردانان، مجتبی بهزادیان مدیر کل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم و مجتبی شریعت نماینده سامانه سمفا برگزار شد.
در این جلسه مصوب شد که فیلمهای «بچه مردم» به سرگروهی پردیس سینمایی فرهنگ با پخش شهر فرنگ و «غریزه» در گروه آزاد با پخش عامریان فیلم از چهارشنبه ۳۰ مهر اکران شوند.