کشت پاییزه در ۱۸۰ هزار هکتار از دشت‌ها و زمین‌های شیب دار مازندران آغاز شده و نویدبخش رونق در سردترین فصل سال است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ صدای پای پاییز که می‌آید، زمین‌های مازندران بیدار می‌شوند و خاک حاصلخیز این دیار، پس از یک تابستان پرکار، دامن می‌گستراند تا دوباره میزبان امید کشاورزان باشد.

بارانِ رحمت امسال، نوید پربرکت‌ترین کشت را می‌دهد؛ فصلی برای تولید، فصلی برای خودکفایی.

در قلب مازندران، جایی که طبیعت دست سخاوت خود را در پاییز نگشوده، زمین‌های کشاورزی آماده فصلی دیگر از امید و تولید شدند.

در حال حاضر شرایط لازم برای انجام کشت پاییزه چهار محصول اصلی گندم، کلزا، جو و علوفه در مازندران مهیا است و جهاد کشاورزی علاوه بر برگزاری کلاس‌های آموزشی، تامین کافی نهاده‌ها از جمله بذر، کود، آفت کش‌ها و مکانیزاسیون را برای کشت پاییزه در دستورکار دارد.

حمایت دولت از کشت و کار پاییزه

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه کشت پاییزه در ۱۸۰ هزار هکتار از دشت‌ها و زمین‌های شیب دار مازندران آغاز شده است، گفت: در محصولی مانند گندم حدود ۴ هزار و ۵۰۰ تن بذر گواهی شده تدارک دیده شده است.

هادی باقری افزود: کود‌های ازته و پتاسه به اندازه کافی تدارک دیدیم و کود فسفاته هم در حال توزیع است.

او با بیان اینکه دولت برای دو محصول کلزا و گندم، قیمت خرید تضمینی را اعلام می‌کند، ادامه داد: کلزا، گندم، جو، علوفه و سبزی و صیفی محصولاتی هستند که تا پایان آذر ماه در زمین‌های کشاورزی مازندران کشت می‌شوند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران گفت: کشاورزان برای دریافت کود با راهنمایی مراکز دهستان‌ها به سامانه پایش مواد کودی به آدرس payeshkood.ir مراجعه و ثبت نام کنند.

برکت کشت پاییزه در سرزمین باد و باران

مازندران در تولید ۱۵ نوع محصول کشاورزی رتبه اول تا سوم کشور را دارد و بارندگی‌های خوب پاییز امسال، نوید دهنده کشت پاییزه موفق و پربرکت در استان است.

اما قلب تپنده این چرخه، خود کشاورز پرتلاش مازندرانی است، آن‌ها با تکیه بر دانش و تجربه، این روز‌ها را با امید به ثمر نشستن زحماتشان می‌گذرانند.

کشت پاییزه مازندران؛ رونقی که نه تنها سفره خانواده کشاورز، بلکه امنیت غذایی ملی را تقویت می‌کند.

مازندران با عزم و همت خود، فصل سرد را به فصل رویش و امید تبدیل کرده است و این سرمایه گذاری امروز، تضمین کننده سفره‌های پربرکت در سال آینده خواهد بود.

امنیت فردا امروز کاشته می‌شود

مدیر جهاد کشاورزی میاندورود با بیان اینکه زمان کشت و تراکم کشت کلزا در مقدار و کیفیت کشت کلزا ضروری است، گفت: زمان کاشت محصولات پاییزه تا پایان فصل پاییز است، البته زمان کشت با توجه به نوع محصول، متفاوت است.

فاطمه عباسپور افزود: با توجه به بارندگی‌های اواخر شهریور و اوایل مهر شرایط برای کشت پاییزه مساعد است.

مدیر جهاد کشاورزی میاندورود ادامه داد: کشاورزان بیمه محصولات کشاورزی را جدی بگیرند تا در زمان وقوع حوادث طبیعی، دولت بتواند به آن‌ها کمک کند.

مازندران بهار را در پاییز می‌بیند و با همت کشاورزان، چرخ‌های تولید این استان پرشتاب‌تر از همیشه می‌چرخند.

سیده حکیمه موسوی گزارش می‌دهد