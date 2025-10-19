پخش زنده
روابط عمومی قرارگاه قدس با صدور بیانیهای، جنایت گروهک تروریستی در به شهادت رساندن ملاکمال صلاحزهی یکی از معتمدان اهلسنت استان سیستان و بلوچستان را به شدت محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاریهای صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، در این بیانیه آمده است: وحدت، برادری و همزیستی مسالمتآمیز مردم غیور و مؤمن خطه جنوب شرق کشور، همواره زبانزد خاص و عام بوده و دشمنان این سرزمین با اقدامات کور و ناجوانمردانه خود درصدد برهم زدن این انسجام ملی هستند.
گروهکهای مزدور و وابسته به رژیم منحوس اسرائیل با ارتکاب جنایات اخیر و به شهادت رساندن جمعی از بزرگان و سران طوایف اهلسنت در چند سال گذشته، از جمله شهیدان گرانقدر ملاکمال، رضا آذرکیش، پرویز کدخدایی، شمس آسکانی و... بار دیگر ماهیت پلید و ضداسلامی خود را آشکار کردند.
ضمن محکومیت قاطع این اقدامات تروریستی اعلام میدارد: چنین جنایاتی هرگز خللی در اراده راسخ ملت ایران و وحدت مثالزدنی شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان ایجاد نخواهد کرد و ملت بصیر و ولایتمدار منطقه همچنان با هوشیاری و اتحاد، در برابر توطئههای دشمنان اسلام و ایران عزیز خواهند ایستاد.
در پایان این بیانیه تأکید شده است: عاملان و آمران این جنایات به زودی به سزای اعمال ننگین خود خواهند رسید و نیروهای مقتدر امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت، پاسخ درخور این اقدامات ددمنشانه را خواهند داد.
همچنین مراسم تشییع پیکر ملا کمال صالح زهی با حضور مردم درمصلی اهل سنت ایرانشهر برگزار شد.