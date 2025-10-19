به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، گروه فیلم چهارمحال و بختیاری به عنوان برگزیده استانی خبرگزاری فارس در سال ۱۴۰۴، جایزه شهید آوینی را به دست آورد.

در شانزدهمین همایش سالانه مدیران استانی در مشهد، برترین‌های استانی این خبرگزاری در سال ۱۴۰۴ معرفی شدند که در بخش فیلم، گروه فیلم چهارمحال و بختیاری بالاترین رتبه را به دست آورد و تندیس و جایزه شهید آوینی را از آن خود کرد.

سعید قنبری، جواد یوسفی، متین زینلی اعضای گروه فیلم خبرگزاری فارس در استان هستند که توانستند با ارائه عملکرد مثبت خود در جمع برترین‌های استانی این خبرگزاری قرار گیرند.

در پانزدهمین همایش سالانه مدیران استانی خبرگزاری فارس در سال گذشته، ۲ عنوان برتر به دفتر خبرگزاری فارس در چهارمحال و بختیاری رسید و سجاد کریم پور مدیر دفتر خبرگزاری فارس در استان جایزه قلم زرین را به دست آورد و رضا کمالی دهکردی هنرمند چهارمحال و بختیاری هم تندیس عکاس برتر خبرگزاری فارس را دریافت کرد.