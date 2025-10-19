به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طرح پاییزه تدبر در قرآن کریم به همت معاونت قرآن و عترت سازمان بسیج دانشجویی کشور با همکاری مؤسسه قرآنی «جرعه» و با هدف فهم عمیق‌تر مفاهیم قرآن و با شعار «قرآن را بهتر بفهمیم» برگزار می‌شود.

این طرح شامل ۱۰ جلسه آموزشی است که برای نخستین بار به‌صورت شبکه‌ای و بر بستر مجازی اسکای‌روم برپا خواهد شد.

در این دوره، شرکت‌کنندگان با رویکردی کاربردی، با اصول تدبر و شیوه‌های فهم موضوعی آیات قرآن کریم آشنا می‌شوند و در پایان گواهی معتبر دریافت خواهند کرد.

مهلت ثبت‌نام در «طرح پاییزه تدبر در قرآن کریم» تا ۳۰ مهر اعلام شده است و علاقه‌مندان می‌توانند برای نام‌نویسی و دریافت اطلاعات بیشتر از طریق آی دی hayat_admin_bso در پیام‌رسان ایتا اقدام کنند.