۴۰ درصد اعتبار شهرستان بردسکن به حوزه راه اختصاص دارد
۱۲۵ میلیارد تومان اعتبار به شهرستان بردسکن تخصیص یافته است که ۴۰ درصد آن به حوزه راه اختصاص دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی
، فرماندار شهرستان بردسکن در جلسه شورای اداری که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی، امام جمعه، فرماندار، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان محلی در انابد برگزار شد، با اشاره به وضعیت نامناسب زیرساختهای حملونقل در این شهرستان، خواستار توجه ویژه مسئولان به توسعه راهها شد.
محمدجواد صفرنژاد همچنین با بیان اینکه روزانه بیش از ۱۰ هزار وسیله نقلیه در محور بردسکن-سبزوار تردد میکنند، دو بانده شدن این مسیر را ضروری خواند و اعلام کرد: دکتر ارجائی، معاون وزیر راه و شهرسازی برای ساماندهی راههای شهرستان و اجرای طرح کنارگذر بردسکن، دستورات لازم را صادر کرد.
او اظهار داشت: بردسکن با وسعتی بیش از هفت هزار کیلومتر مربع، سومین شهرستان بزرگ استان خراسان رضوی است، اما حتی یک کیلومتر راه دو بانده در آن وجود ندارد.
وی افزود: این شهرستان با دارا بودن بیش از هزار کیلومتر راه استحفاظی، بیشترین سهم را در حوزه راههای شهرستانهای منطقه دارد، اما همچنان از نبود راههای ایمن و دو بانده رنج میبرد.
جلسه شورای اداری شهرستان بردسکن با محوریت معارفه بخشدار جدید انابد برگزار و در این نشست از خدمات محمد مزینی، بخشدار پیشین انابد، قدردانی و سیدعلی موسویفرد به عنوان بخشدار جدید معرفی شد.
در این مراسم، فرازی از وصیتنامه سردار شهید علیرضا عصمتی قرائت شد.