ملیپوشان پاراوزنهبرداری کشورمان در رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۵ - مصر، با کسب ۷ مدال به مقام چهارم جهان رسیدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، یازدهمین دوره رقابتهای پاراوزنهبرداری قهرمانی جهان - مصر در رده بزرگسالان به پایان رسید و ملی پوشان کشورمان موفق به کسب ۷ مدال رنگارنگ شدند و در پایان تیم ملی کشورمان در رده چهارم جهان ایستاد.
اسامی مدالآوران کشورمان به شرح زیر است:
در بخش بانوان، نیکو روزبهانی ملی پوش دسته ۸۶+ کیلوگرم با مهار وزنه ۱۵۲ کیلوگرم موفق به کسب مدال برنز شد که نخستین مدال تاریخ پاراوزنهبرداری بانوان در رده سنی بزرگسالان در مسابقات جهانی است.
در بخش آقایان، علی اکبر غریب شاهی ملی پوش دسته ۱۰۷ کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا و شکستن رکورد جهان با مهار وزنه ۲۵۵ کیلوگرم شد.
احمد امین زاده ملی پوش دسته ۱۰۷+ کیلوگرم با مهار وزنه ۲۶۰ کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا شد.
روحالله رستمی ملی پوش دسته ۸۸ کیلوگرم با مهار وزنه ۲۴۳ کیلوگرم موفق به کسب مدال نقره شد.
محسن بختیار ملی پوش دسته ۶۵ کیلوگرم با مهار وزنه ۲۰۱ کیلوگرم موفق به کسب مدال نقره شد.
علی اصغر ابارقی ملی پوش دسته ۹۷ کیلوگرم با مهار وزنه ۲۲۷ کیلوگرم موفق به کسب مدال برنز شد.
امیر جعفری ملی پوش دسته ۷۲ کیلوگرم مدال نقره مجموع را از آن خود کرد.