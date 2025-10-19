صنعت نفت آبادان امروز در چارچوب لیگ آزادگان در تبریز به مصاف مس سونگون می‌رود.

لیگ آزادگان در ایستگاه نهم، صنعت نفت مهمان مس سونگون

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آبادان، در هفته نهم لیگ دسته یک فوتبال کشور از ساعت ۱۶ تیم مس سونگون در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز میزبان تیم صنعت نفت آبادان است.

صنعت نفت آبادان با تغییر کادر فنی و آمدن سیدسیروس پورموسوی توانست به نخستین برد خود دست یافت و با ۹ امتیاز در رده دهم جدول قرار گرفت.

مس سونگون نیز با ۱ امتیاز قعر نشین لیگ آزادگان است.

این دیدار از ساعت ۱۶ به صورت زنده از شبکه آبادان به روی آنتن می‌رود.