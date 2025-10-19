پخش زنده
نماینده پنچاک سیلات کشورمان در بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین، نخستین مدال قطعی کاروان ایران را به ارمغان آورد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا مرتاضی نماینده وزن منهای ۶۳ کیلوگرم ایران در روز نخست رقابتهای پنچاک سیلات بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین، موفق شد جاسم السابایی از کشور میزبان را با نتیجه ۴۶ بر ۳ شکست دهد و به مرحله نیمهنهایی صعود کند. با این نتیجه، کسب مدال برنز برای مرتاضی و کاروان ایران قطعی شد و فردا در مرحله نیمهنهایی مشخص خواهد شد که او برای مدال نقره یا طلا به میدان میرود.
در بخش بانوان نیز نازنین فاطمه کلاسنگیانی در وزن منهای ۵۵ کیلوگرم پس از مبارزهای نزدیک برابر ایرم کاربیو از فیلیپین با نتیجه ۳۶ بر ۲۲ مغلوب شد و از دور رقابتها کنار رفت.
مرحله نیمهنهایی و نهایی مسابقات پنچاک سیلات فردا برگزار خواهد شد.