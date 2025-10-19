مدیرکل بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس مازندران در نشست فرهنگی رامسر گفت: مردم ولایتمدار استان در جنگ ۱۲ روزه اخیر، همچون دوران دفاع مقدس، با ایستادگی و همدلی خوش درخشیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ پاسدار محمدحسن سلامی، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران، در نشست یادگاران دفاع مقدس و مسئولان شهرستان رامسر گفت: مردم ولایتمدار مازندران در جنگ ۱۲ روزه اخیر، همچون دوران دفاع مقدس، با ایستادگی و همدلی خوش درخشیدند.

وی با اشاره به تهدیدات دشمنان از ابتدای انقلاب اسلامی، از جنگ تحمیلی، ترور و تحریم تا جنگ ترکیبی امروز، تأکید کرد: در سایه رهبری حکیمانه فرمانده کل قوا، جهاد مقدس و همراهی ملت بصیر، توانسته‌ایم مسیر نورانی شهدا را با عزت و اقتدار ادامه دهیم.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس مازندران با بیان اینکه شهرستان رامسر در دوران دفاع مقدس محل تجمع و اعزام رزمندگان و قدمگاه شهدا بوده است، گفت: انتقال آموزه‌های آن دوران به نسل‌های آینده و مستندسازی آثار، ضرورتی فرهنگی و ملی است.

در پایان این نشست، ضمن قدردانی از قلی‌پور، سرهنگ قدرت‌الله قنبریان به‌عنوان مدیر افتخاری نمایندگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت شهرستان رامسر معرفی شد.