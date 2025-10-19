به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، فرماندار شهرستان تربت جام گفت: مرحله کشوری این مسابقات از ۲۴ تا ۲۸ مهرماه در اصفهان برگزار می‌شود و پنج جوان تربت جامی در رشته‌های فناوری طراحی گرافیک، تعمیر خودرو‌های سنگین، جواهر سازی، آجرچینی و کاشی کاری در این مسابقات شرکت می‌کنند.

مه آبادی افزود: این مسابقات بهترین مسیر برای شناسایی جوانان با استعداد مهارتی است و این جوانان می‌توانند با کسب رتبه‌های برتر به عنوان الگویی مناسب برای دیگر جوانان و هدایت آنان به سوی مشاغل فنی و ایجاد اشتغال پایدار معرفی شوند.

او ادامه داد: از آنجا که در برنامه هفتم توسعه، یک سوم از رشد اقتصادی هشت درصد، از محل افزایش بهره وری و توانمندسازی نیروی انسانی تکلیف شده است، ضرورت دارد که از سنین پایین، با استعداد یابی جوانان و تربیت نیروی ماهر مورد نیاز بازار کار، شرایط تحقق این برنامه را فراهم کرد.