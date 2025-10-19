راهیابی ۵ هنرجو نخبه تربت جامی به مسابقات ملی مهارت
پنج جوان نخبه مهارتی از شهرستان تربت جام، در ترکیب تیم مهارتی خراسان رضوی به بیست ودومین دوره مسابقات ملی مهارت اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی
، فرماندار شهرستان تربت جام گفت: مرحله کشوری این مسابقات از ۲۴ تا ۲۸ مهرماه در اصفهان برگزار میشود و پنج جوان تربت جامی در رشتههای فناوری طراحی گرافیک، تعمیر خودروهای سنگین، جواهر سازی، آجرچینی و کاشی کاری در این مسابقات شرکت میکنند.
مه آبادی افزود: این مسابقات بهترین مسیر برای شناسایی جوانان با استعداد مهارتی است و این جوانان میتوانند با کسب رتبههای برتر به عنوان الگویی مناسب برای دیگر جوانان و هدایت آنان به سوی مشاغل فنی و ایجاد اشتغال پایدار معرفی شوند.
او ادامه داد: از آنجا که در برنامه هفتم توسعه، یک سوم از رشد اقتصادی هشت درصد، از محل افزایش بهره وری و توانمندسازی نیروی انسانی تکلیف شده است، ضرورت دارد که از سنین پایین، با استعداد یابی جوانان و تربیت نیروی ماهر مورد نیاز بازار کار، شرایط تحقق این برنامه را فراهم کرد.