معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر، از افزایش ۲۰۰ درصدی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ وحید جمالی گفت: در سال گذشته ۶۲ فرصت سرمایه‌گذاری در استان بوشهر شناسایی شده بود. امسال این تعداد به ۲۰۰ درصد رسیده است.

وی افزود: امسال ۳۹ بسته سرمایه‌گذاری آماده‌سازی شده که تاکنون ۶ بسته از آنها به مرحله واگذاری رسیده است.

جمالی اظهار داشت: این بسته‌ها شامل عمارت بیلیارد، کاروانسرای مشیرالملک برازجان، عمارت حاج رئیس، فانوس دریایی، مجتمع گردشگری دیلم و عمارت رفیعی هستند که هر کدام ظرفیت‌های ارزشمندی برای جذب گردشگر و ایجاد اشتغال دارند.

وی در ادامه از امضای تفاهم‌نامه‌هایی با شرکت‌های مختلف برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری خبر داد و گفت: این تفاهم‌نامه‌ها در راستای جذب سرمایه‌گذار و تسهیل مسیر مشارکت بخش خصوصی در توسعه صنعت گردشگری استان انجام شده و امید داریم با اجرایی شدن آنها، شاهد رشد و رونق هرچه بیشتر این صنعت در بوشهر باشیم.

جمالی در پایان تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌ها، بهره‌برداری از ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی استان مشارکت فعال بخش خصوصی، از اولویت‌های اصلی ما در حوزه سرمایه‌گذاری گردشگری استان بوشهر است.