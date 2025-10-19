پخش زنده
فرمانده سپاه الغدیر در پیامی هفته تربیت بدنی را گرامی داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در پیام سرتیپ دوم پاسدار علی غلامی به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی آمده:
بسمه تعالی
ورزش رمز سلامت، پویایی و سرزندگیست که ارتقای این عرصه، افزایش سلامت عمومی جامعه و نشاط اجتماعی را به همراه دارد و به عنوان پدیده اجتماعی و فرهنگی، نقشی اساسی و بنیادی، در زندگی امروز داشته و توسعه آن، ارتقای سلامت عمومی و افزایش روحیه و نشاط اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
از این منظر ورزش هیچگاه محدود به زمان و مکان نبوده و باید شرایطی فراهم شود تا با نهادینه شدن فرهنگ ورزشی، این مهم به عنوان یک اصل و نیاز اساسی، مورد اهتمام همه خانوادهها و تک تک اقشار جامعه، قرار گیرد.
اینجانب فرا رسیدن هفته تربیت بدنی را به کلیه دست اندرکاران امر تربیت بدنی و ورزش، مربیان، ورزشکاران، داوران، پیشکسوتان، قهرمانان ورزشی و کلیه حامیان ورزشی استان یزد تبریک عرض کرده و از درگاه خداوند متعال توفیق روز افزون جامعه ورزش استان یزد را مسئلت مینمایم.