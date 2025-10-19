به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در پیام سرتیپ دوم پاسدار علی غلامی به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی آمده:

بسمه تعالی

ورزش رمز سلامت، پویایی و سرزندگیست که ارتقای این عرصه، افزایش سلامت عمومی جامعه و نشاط اجتماعی را به همراه دارد و به عنوان پدیده اجتماعی و فرهنگی، نقشی اساسی و بنیادی، در زندگی امروز داشته و توسعه آن، ارتقای سلامت عمومی و افزایش روحیه و نشاط اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

از این منظر ورزش هیچگاه محدود به زمان و مکان نبوده و باید شرایطی فراهم شود تا با نهادینه شدن فرهنگ ورزشی، این مهم به عنوان یک اصل و نیاز اساسی، مورد اهتمام همه خانواده‌ها و تک تک اقشار جامعه، قرار گیرد.

اینجانب فرا رسیدن هفته تربیت بدنی را به کلیه دست اندرکاران امر تربیت بدنی و ورزش، مربیان، ورزشکاران، داوران، پیشکسوتان، قهرمانان ورزشی و کلیه حامیان ورزشی استان یزد تبریک عرض کرده و از درگاه خداوند متعال توفیق روز افزون جامعه ورزش استان یزد را مسئلت می‌نمایم.