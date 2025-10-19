پخش زنده
امروز: -
شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان پیام تسلیت و تبریک برای سید عبد الملک بدرالدین برای شهادت محمد عبدالکریم الغماری فرمانده ستاد نیروهای مسلح یمن فرستاد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان پیام تسلیت و تبریک برای سید عبد الملک بدرالدین برای شهادت محمد عبدالکریم الغماری فرمانده ستاد نیروهای مسلح یمن فرستاد.
در این پیام آمده است: فرمانده الغماری با شهادتش والاترین نشان را کسب کرد و شهادت فرماندهان افتخار و عزت امت است. خون فرماندهان پاک از یمن تا لبنان و عراق و ایران با خون فلسطینیان در راه مقدسترین مسئله در هم آمیخته است. ما اطمینان داریم این خونهای پاک ثمره پیروزی مبارک و عزت برای امت به همراه خواهد داشت و این مسیر ادامه خواهد یافت. فرمانده بزرگ الغماری با ضربات قاطع خود اعتبار نیروهای آمریکایی را در هم شکست و صهیونیستها را سخت دچار اضطراب کرد.