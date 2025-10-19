مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری ۶۷ تخلف محیط زیستی توسط مامورین یگان حفاظت محیط زیست استان کشف شده و ۱۰۷ متخلف با تشکیل پرونده، به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت جباری افزود: در این خصوص ۲۱ قبضه اسلحه شکاری و بیش از ۷۰۰ عدد انواع وسایل صید و شکار و ادوات زنده گیری کشف و ضبط شده که با سیر روند قانونی تحویل مراجع ذیصلاح شده است.

وی با اشاره به رصد فضای مجازی توسط تیم کارشناسی یگان حفاظت بیان کرد: ۲ مورد تخلف محیط زیستی حیوان آزاری در فضای مجازی شناسایی شده که متخلفین به مرجع قضایی معرفی شده‌اند.

جباری ادامه داد: در همین مدت، عملیات اطفای حریق در ۱۴۹ هکتار از مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان با حضور مامورین یگان حفاظت محیط زیست، عوامل آتش نشانی و با همکاری و همراهی نیرو‌های انتظامی و جوامع محلی انجام شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به کشف و رهاسازی ۱۱۸ قطعه انواع پرنده مانند کبک و سهره طلایی در طبیعت گفت: این پرندگان از متخلفین زنده گیری کشف و ضبط شده‌اند که در این زمینه ۳۴ متخلف دستگیر شده است و ۱۰۶۴ قطعه انواع ماهی نیز از ۲۱ صیاد غیرمجاز کشف و ضبط شده است.

جباری با بیان اینکه اقدامات مختلفی به غیر از گشت و کنترل و اقدامات سلبی، توسط ادارات حفاظت محیط زیست استان به منظور پیشگیری و جلوگیری از تخلفات محیط زیستی انجام شده است، اظهار کرد: تجهیز محیطبانان و پاسگاه‌های محیطبانی به تجهیزات اطفای حریق و ارتقا و به‌روز‌رسانی ناوگان موتوری، نصب تابلو‌های هشداری در مناطق تحت مدیریت، برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای جوامع محلی و روستاییان و برگزاری کلاس‌های آموزشی یک ساعت با محیط بان در مدارس سراسر استان از جمله این اقدامات است.

وی در پایان از مردم با فرهنگ استان و دوستداران طبیعت و محیط زیست خواست در صورت مشاهده تخلفات محیط زیستی و شکار و صید موضوع را از طریق سامانه تلفنی سراسری و شبانه روزی ۱۵۴۰ اطلاع دهند.