به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدمحسن دهنوی در توضیحاتی در مورد برخی ابهامات یکی از نمایندگان پیرامون حق الشرط‌های مجلس در لایحه CFT، گفت: آقای ظهوریان، حق الشرطی که مدنظر شماست مربوط به مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه CFT است که مهرماه سال ۱۳۹۷ برای شورای نگهبان ارسال شد و مورد ایراد شورا قرار گرفت.

وی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی آبان ماه سال ۱۳۹۷ این مصوبه را اصلاح کرد و این حق الشرط از مصوبه مجلس حذف شد.

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه در مصوبه ارسالی مجلس به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در دی ماه سال ۱۳۹۷ چنین بندی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: همانطور که قبلا تلفنی خدمت شما عرض کردم، مجمع تشخیص مصلحت نظام نه تنها هیچ بند و حق الشرطی را از مصوبه مجلس شورای اسلامی حذف نکرده بله یک شرط هم اضافه کرده است.

پیش از این میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صفحه شخصی خود در فضای مجازی مدعی شده بود: بررسی متن ابلاغ شده مصوبه مجمع تشخیص توسط رئیس مجلس نشان می‌دهد نه تنها خبر منتشر شده در مورد اضافه شدن شرط توسط مجمع به مصوبه مجلس نادرست است که مجمع تشخیص مصلحت مهم‌ترین شرط مصوبه مجلس وقت را که در تبصره قانون ذکر شده بود و تودیع اسناد CFT را منوط به خروج ایران از لیست سیاه FATF می‌کرد، در مصوبه نهایی حذف کرده است.