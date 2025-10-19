به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الله روز پیکر گفت: ماموران نیروی انتظامی پس از توقیف یک دستگاه خودرو و کشف کالای به ظن قاچاق، گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی بهبهان ارسال کردند.

وی افزود: پرونده قاچاق تعداد سه دستگاه کولر دو تیکه به ارزش ۶۸۷ میلیون و ۳۷۵ هزار ریال در شعبه بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان رسیدگی شد.

روزپیکر اظهار کرد: شعبه پس از بررسی لازم و مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت مبلغ ۶۸۷ میلیون و ۳۷۵ هزار ریال معادل ارزش کالا محکوم کرد.

به گفته رئیس تعزیرات حکومتی بهبهان؛ شعبه همچنین با توجه به بالا بودن قیمت خودرو حامل کالای قاچاق از قیمت کالای کشف شده، ۶۸۷ میلیون و ۳۷۵ هزار ریال معادل ارزش کالا به جریمه اضافه و متخلف در مجموعه به پرداخت یک میلیارد و ۳۷۴ میلیون ریال محکوم کرد.