به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ افروزالسادات حسینی بانوی موفق اصفهانی عضو هیات علمی دانشکده علوم و فناوری زیستی دانشگاه اصفهان است که مقاله ارزش گذاری پسماند و تولید ترکیبات زیست فعال با خواص آنتی اکسیدانی، ضد سرطانی با همکاری با دانشگاه‌های کشور کره جنوبی از مهمترین تحقیق‌های علمی این بانوی علمی اصفهان است.

این پژوهش علمی در زمینه ارزش گذاری پسماند میوه و تولید ترکیبات ضد سرطان است و در انتشارات نیچر Nature چاپ شد. مقاله ایی هم که حاصل همکاری مشترک دانشگاه صنعتی اصفهان با دانشگاه‌های چین و هلند است به عنوان مقاله داغ در دنیا مطرح شد وپژوهشکران زیادی در سراسر دنیا به آن استناد دادند.

این بانوی موفق علمی در کنار مادر و همسربودن توانسته گام‌های بلندی در سربلتدی و پیشرفت کشور بردارد.