روابط عمومی دادگستری استان یزد: متهم کلاهبرداری با ادعای وکالت و نفوذ در مراجع دولتی، به پرداخت ۱۵ میلیارد ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت، رد ۱۵ میلیارد ریال مال به شاکی خصوصی و تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد و بنا براعلام روابط عمومی دادگستری استان یزد، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، رأی صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو یزد را در خصوص پرونده فرد متهم به کلاهبرداری از طریق تظاهر و مداخله در امر وکالت و ادعای نفوذ نزد مقامات دولتی، تأیید کرد.

بر اساس این حکم قطعی، متهم به پرداخت ۱۵ میلیارد ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت، رد ۱۵ میلیارد ریال مال به شاکی خصوصی و تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شده است.

همچنین با توجه به نقش صفحه مجازی متهم به عنوان وسیله ارتکاب جرم و بخش مؤثری از فریب برای جلب اعتماد شاکی، دستور توقیف و مسدودسازی این صفحه با درج لوگوی پلیس فتا صادر شده است. علاوه بر این، انتشار حکم قطعی در شبکه‌های اجتماعی نیز صورت پذیرفته است.