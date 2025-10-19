به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ ناصر فتحی مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان گفت: ساخت، توسعه و تجهیز مدارس نیازمند مشارکت و همراهی خیران و اصفهان در این زمینه در کشورپیشتاز است.

مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان برخوار نیز گفت: در این جشنواره تفاهمنامه ساخت یک مدرسه ۹ کلاسه با مشارکت خیر مدرسه ساز عباس صادقی به امضا رسید.

علیرضا عبد الهی افزود: در این جشنواره از ۱۴۶ خیر مدرسه ساز برخوار تجلیل و قدردانی شد.