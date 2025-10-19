پخش زنده
نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: مشارکت مردم در اجرای فریضهی امر به معروف ونهی از منکر نقش محوری در پویایی جامعه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ آیت الله رسول فلاحتی امروز در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان، با تأکید بر جایگاه بنیادین فریضه امر به معروف و نهی از منکر در پویایی فرهنگی جامعه گفت: مشارکت مردمدر اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، نقش محوری دارد.
وی به اهمیت افزایش امید و خودباوری در جامعه تأکید کرد و گفت: این دو عامل، پایههای اصلی موفقیت و رشد کشور در چهل سال گذشته بودهاند.
نماینده ولی فقیه در گیلان بر ضرورت افزایش روحیه امید و اعتماد به نفس در جامعه تاکید کرد و گفت: دشمنان برای ایجاد ناامیدی در جامعه تلاش میکنند تا در کشور التهاب و ناامنی ایجاد کنند، اما ملت ما با انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر سبب احیاء ارزشهای اسلامی و امید در عرصههای مختلف جامعه میشوند.
آیت الله فلاحتی با بیان اینکه اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نیازمند برنامهریزی مدون است گفت: اگر در جامعهای امر به معروف و نهی از منکر نهادینه شود شاهد کاهش آسیبهای اجتماعی در آن جامعه خواهیم بود.
وی افزود زیرساختهای لازم برای انجام کارهای فرهنگی باید در جامعه توسعه یابد و توسعه این کارها نیازمند عزم جدی و مدیریت جهادی همه مسئولان است.
استاندار گیلان هم در این نشست بر ضرورت تقویت برنامههای فرهنگی با محوریت جذب جوانان، افزایش نشاط اجتماعی و پیشگیری از ناهنجاریها تأکید کرد وگفت: اگر دستگاههای فرهنگی با رویکردی خلاق و اقناعی عمل کنند، بخش مهمی از آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی کاهش مییابد و نسل جوان نیز با رغبت بیشتری در مسیر ارزشهای اخلاقی حرکت خواهد کرد.
هادی حقشناس بر لزوم همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی و تشکلهای مردمی برای تحقق اهداف ستاد امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد و گفت: اجرای برنامههای فرهنگی متناسب با نیاز روز جامعه، ضمن ارتقای نشاط اجتماعی، زمینه نهادینه شدن معروفها را در جامعه فراهم میکند.
در پایان این جلسه هر یک از اعضا پیشنهادات خود را ارائه دادند.