طلایی پوشان امروز در بازی مقابل مس سونگون دست خالی به رختکن رفتند.

باخت صنعت نفت با نتیجه یک صفر مقابل مس سونگون

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در حالی که قطار لیگ آزادگان به ایستگاه نهم رسید صنعت نفت امروز پس از تجربه یک برد زیر سایه پورموسوی سرمربی جدیدش، از میزبان خود مس سونگون شکست خورد.

طلایی پوشان در چارچوب لیگ آزادگان در تبریز در هفته نهم از ساعت ۱۶ مقابل تیم مس سونگون در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز صف آرایی کردند.

شاگردان سیدسیروس پورموسوی این دیدار را با نتیجه یک بر صفر به تیم حریف واگذار کردند و دست خالی به رختکن رفتند.

این دیدار از ساعت ۱۶ به صورت زنده از شبکه آبادان به روی آنتن رفت.