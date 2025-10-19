آقای بابایی نویسنده کتاب «ما که خندان می‌رویم» و راوی دفاع مقدس در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: این اثر با نگاهی دقیق و انسانی، به بازخوانی تاریخچه گردان مالک اشتر از تیپ ۲۷ محمد رسول‌الله می‌پردازد که از نخستین روز‌های جنگ تا پایان آن، در خط مقدم دفاع از وطن ایستاد و با فرهنگ، ایمان و ایثار، چهره‌ای ماندگار از مقاومت مردمی را رقم زد.

وی گفت: کتاب «ما که خندان می‌رویم» یکی از آثار شاخص در حوزه تاریخ شفاهی دفاع مقدس است که به روایت مستند و تحلیلی از گردان مالک اشتر لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله اختصاص دارد.

بابایی افزود: این گردان در اسفند ۱۳۶۰ به دستور سردار احمد متوسلیان تشکیل شد و فرماندهی آن را شهید علیرضا شهبازی، معلمی از شهرستان نهاوند، برعهده گرفت که در عملیات فتح‌المبین در فروردین ۱۳۶۱ به شهادت رسید.

وی گفت: پس از شهید شهبازی، فرماندهی گردان به شهید احمد بابایی واگذار شد که در عملیات رمضان (تابستان ۱۳۶۱) حضور داشت و به شهادت رسید.

گلعلی بابایی افزود: شهید داریوش ریزوندی، شهید سرآبادانی، شهید احمدرضا بیات، شهید علی‌اکبر هاشمی، شهید محسن دهقان و شهید محمدرضا کارور از دیگر فرماندهان گردان مالک اشتر تا سال ۱۳۶۳ بودوند که خاطراتشان در این کتاب آمده است.

نویسنده کتاب «ما که خندان می‌رویم» با بیان این که یکی از ویژگی‌های برجسته گردان مالک اشتر، ترکیب نیرو‌های آن از محله‌ها و مساجد تهران بود، گفت: بسیاری از اعضای این گردان بعد‌ها به چهره‌های فرهنگی و ادبی کشور تبدیل شدند؛ از جمله احمد دهقان، مصطفی رحیمی و محمد ناصری که از از مسجد حضرت جوادالائمه (ع) تا مسجد مسلم در خیابان نبرد بودند.

وی افزود: گردان مالک اشتر را یک شخصیت زنده دیدم که از دل جامعه برخاسته و در میدان جنگ زیست و با فرهنگ و ایمان، تاریخ سازی کرده است.

گلعلی بابایی گفت: کتاب نه‌تنها یک روایت جنگی، بلکه تصویری از دفاع مردمی و فرهنگی است که در آن جوانان کوچه و بازار، دانش‌آموزان و معلمان، کارگران و بازاریان، همه با هم در یک سنگر ایستادند.

وی افزود: این گردان از معدود واحد‌هایی بود که در تمامی عملیات‌ها تا پایان جنگ حضور داشت و بیش از ۵۰۰ شهید از نوجوان ۱۶ ساله تا پیرمرد ۷۵ ساله تقدیم انقلاب کرد.

این نویسنده و راوی دفاع مقدس گفت: مطالعه این اثر برای نسل جوان، فرصتی است برای شناخت قهرمانانی که با لبخند، به استقبال خطر رفتند و تاریخ را ساختند.

گلعلی بابایی افزود: کتاب «ما که خندان می‌رویم» با بهره‌گیری از اسناد رزمی، خاطرات شفاهی و مصاحبه‌های میدانی، به بررسی حضور مستمر گردان مالک اشتر در عملیات‌های بزرگ دفاع مقدس از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ می‌پردازد.

این اثر در ۶۸۸ صفحه و ۳۱ فصل در نشر ۲۷ بعثت منتشر و روانه بازار نشر شده است.

کتاب «ما که خندان می‌رویم» هفته گذشته با حضور رزمندگان، فرماندهان و خانواده آنها در حسینیۀ فاطمه‌الزهرا (س) رونمایی شد.