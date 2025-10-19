به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در آیین شکرگزاری برداشت زرشک در برکوک، از افزایش قیمت زرشک خبر داد و گفت: کف قیمت زرشک تازه از ۳۰-۴۰ هزار تومان سال گذشته به بالای ۱۰۰ هزار تومان در سال جاری رسیده است.

وی با اشاره به سختی برداشت محصول زرشک، افزود: درآمد کشاورزان به نسبت کار سختی که انجام می‌دهند، رضایت بخش نیست به همین دلیل ما به دنبال بهبود شرایط موجود هستیم.

استاندار بر ضرورت حذف واسطه‌ها و دلالان تأکید کرد و گفت: ما باید به دنبال ایجاد ارزش افزوده از طریق توسعه صنایع فرآوری زرشک باشیم.

هاشمی با اشاره به اقدامات در دستور کار استان در راستای ایجاد ارزش افزوده در زرشک، گفت: تلاش بر این است که همین امسال، نمایشگاهی به منظور عرضه زرشک و زعفران استان در تهران داشته باشیم.

وی، از آیین شکرگزاری برداشت زرشک به عنوان یکی از بهترین جلسات خود در طول یک سال گذشته یاد کرد.

استاندار با اشاره به آغاز برداشت محصولات استراتژیک خراسان جنوبی و توجه ویژه کشاورزان استان در کمک به بازسازی عتبات عالبات با اهدای محصولاتشان، گفت: اهتمام مردم برکوک در کمک به اعتاب مقدسه، قابل تقدیر است.