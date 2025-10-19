پخش زنده
مدیر واحد خواهران جامعةالقرآن کریم همدان گفت: مسابقه سوره «فتح» با هدف توسعه فرهنگ قرآنی و گرامیداشت شهدای اقتدار در این مرکز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کتایون شهبازی، مدیر واحد خواهران جامعةالقرآن کریم استان همدان در گفتوگو با ایکنا از همدان، از برگزاری مسابقه سوره «فتح» خبر داد و اظهار کرد: این مسابقه با هدف توسعه فرهنگ قرآنی و گرامیداشت شهدای اقتدار در همدان برگزار میشود.
وی افزود: این مسابقه دارای دو بخش است، حفظ، مفاهیم و تفسیر سوره فتح که از بیانات مقام معظم رهبری نشئت گرفته است.
شهبازی با بیان اینکه مهلت ثبتنام در این مسابقه تا پایان مهرماه جاری است، گفت: مسابقه در روز ۱۹ آبانماه سال جاری بهصورت حضوری ویژه رشته حفظ و بهصورت کتبی ویژه رشته مفاهیم و تفسیر در واحد خواهران جامعةالقرآن همدان برگزار میشود.
وی بیان کرد: علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام در این مسابقه با شماره ۳۲۵۲۶۳۰۱ تماس بگیرند. به نفرات اول تا سوم هر بخش جوایز ارزندهای اهدا خواهد شد.