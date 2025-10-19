به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت طلاجات در شهر زیرکوه، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

سرهنگ سلمانی افزود: ماموران پس از انجام تحقیقات مقدماتی و اقدامات پلیسی یک نفر سارق را در این خصوص شناسایی کرده که پس از هماهنگی با مرجع قضائی متهم دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه افزود: متهم با توجه به مستندات موجود در بازجویی‌های پلیسی، به بزه انتسابی اعتراف کرده و اموال مسروقه که ارزش ریالی آن بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است تحویل مالباخته شد.

سرهنگ سلمانی گفت: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.