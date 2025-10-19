کامبیز ناظریان در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما با اشاره به اینکه توسعه نیروگاه خورشیدی یکی از ظرفیت‌های خوب در تهران است افزود: در شهر تهران نیروگاه‌های پشت بامی ۲، ۳ و ۵ کیلو واتی و بیشتر به صورت پراکنده و تولید در محل مصرف احداث شده است که نیاز به خطوط ارتباطی و انتقال واتصال ندارد و نسبت به نیروگاه‌های تجمعی بهره وری بیشتری دارد.

وی افزود: با توجه به تعداد ساختمان‌هایی که در شهر تهران داریم ظرفیت بالقوه‌ای وجود دارد تا بتوانیم ۱۵۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های پشت بامی استفاده کنیم.

مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران گفت: وزارت نیرو با ایجاد برنامه خرید تضمینی برق این فرصت را برای کسبه وسایر مردم ایجاد کرده تا با مراجعه به سایت شرکت توزیع برق تهران بزرگ برای نصب نیروگاه خورشیدی در پشت بام خود اقدام کنند.