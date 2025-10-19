پخش زنده
پروازهای فرودگاه سنندج، با پیگیری های استاندار کردستان افزایش پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، استاندار کردستان در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما گفت: تا پایان سال مالی یعنی تا اواخر شهریور امسال همه اعتبارات دستگاههای اجرایی هزینه شد و یک ریال از اعتبارات استان برگشت داده نشد.
لهونی گفت: در تیر ماه امسال تذکری به مدیران دستگاههای اجرایی استان دادیم که در سه ماه باقی مانده همه تلاش خود را برای هزینه کرد این مبلغ بکار گیرند که با نظارت دقیق همه اعتبارات و بودجه دستگاههای استان هرینه شد.
وی در ادامه گفت: با پیگیریهای انجام شده پروازهای فرودگاه سنندج به سه پرواز افزایش پیدا کرده و هدفگذاری ما برای مرکز استان انجام شده است.