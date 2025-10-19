پخش زنده
امروز: -
المپیاد ورزشی درونمدرسهای همزمان با سراسر کشور در بیش از پنج هزار مدرسه آذربایجان غربی نیز آغازشده است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آیین استانی افتتاحیه المپیاد ورزشی درونمدرسهای همزمان با سراسر کشور در سالن ورزشی وحدت مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه برگزار شد.
آیین استانی افتتاحیه المپیاد ورزشی درونمدرسهای با شعار «همه باهم، برای ایران، برای مدرسه»، با تاکید بر اهمیت توسعه ورزش درونمدرسهای به عنوان عاملی اثرگذار در سلامت جسم و روان دانشآموزان و لزوم استمرار این رویداد ملی در راستای تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش صبح امروز در سالن وحدت مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه برگزار شد.
در این آیین که با حضور نماینده معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت، مدیرکل دفتر امور اجتماعی وفرهنگی استانداری، مدیر کل آموزش و پرورش آذربایحان غربی، مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه و جمعی از مسئولان وزارتی، استانی و شهرستانی همراه بود دانشآموزان با اجرای رژه ورزشی، فعالیت رشتههای مختلف تربیت بدنی، حرکات هماهنگ و برنامههای شاد و متنوع، جلوهای از شور، نشاط و پویایی نسل آیندهساز کشور را به نمایش گذاشتند.
در این رقابتها که در حدود ۵۰۰۰ مدرسه استان برگزار می شوداستعداد های ورزشی نزدیک به ۶۸۰ هزار دانشآموز آذربایجان غربی در رشته های مختلفی از جمله فوتسال، فوتبال، والیبال، بسکتبال، تنیس روی میز و ... سنجیده می شود.