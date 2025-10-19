به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرپرست شرکت کنترل ترافیک تهران، با اعلام این خبر گفت: بر اساس این طرح، به محض ثبت تخلف سرعت توسط دوربین‌های هوشمند شهر، پیامکی هشداردهنده برای راننده ارسال می‌شود.

اکبر اختیاری، افزود: این اقدام با هدف مدیریت ایمنی و بازدارندگی از رفتار‌های پرخطر رانندگی اجرا می‌شود و تهران را به سمت بهره‌گیری از سیستم‌های نظارتی هوشمند و بازدارنده سوق می‌دهد.

اختیاری با اشاره به اهمیت «بازخورد فوری» در رفتار رانندگان گفت:زمانی که راننده بلافاصله پس از تخلف از طریق پیامک آگاه می‌شود، احساس حضور سامانه نظارتی در لحظه را تجربه می‌کند؛ این امر موجب افزایش دقت در رانندگی و کاهش تمایل به تخلف می‌شود.»

‌به گفته وی، مطالعات تطبیقی در کشور‌هایی مانند کره جنوبی و امارات متحده عربی نشان داده است که در روز‌های ابتدایی اجرای این طرح، میزان تخلفات سرعت به طور میانگین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است.

سرپرست شرکت کنترل ترافیک تهران تأکید کرد:پیامک‌های اولیه تنها جنبه اطلاع‌رسانی و بازدارندگی دارند. فرآیند صدور جریمه نهایی پس از بررسی پلاک و تأیید تخلف توسط همکاران پلیس راهور انجام خواهد شد.