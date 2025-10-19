پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان از اجرای دو طرح مهم آبرسانی در زرآباد با هدف ارتقای پایداری توزیع آب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرهاد سرگلزایی در بازدید از طرحهای آبرسانی جنوب استان گفت: در راستای توسعه زیرساختهای آبرسانی جنوب استان، دو طرح با مجموع اعتباری بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال در شهر زرآباد در حال اجراست که با بهرهبرداری از آنها، خدماترسانی به بیش از شش هزار نفر از جمعیت شهری منطقه بهبود مییابد.
وی افزود: یکی از این طرحها شامل احداث مخزن ذخیره آب با ظرفیت دو هزار مترمکعب است که با هدف تأمین فشار شبکه و ایجاد ذخیره اضطراری طراحی و اجرا میشود.
به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان، همزمان با ساخت مخزن، اجرای خط انتقال رفت و برگشت به طول ۱۰ کیلومتر با لولههای پلیاتیلن قطر ۴۰۰ میلیمتر نیز در دستور کار قرار دارد و تاکنون بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ادامه داد: طرح احداث مخزن ذخیره نیز با پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی در مراحل پایانی قرار دارد و پیشبینی میشود تا پایان سال مالی جاری به بهرهبرداری برسد.
سرگلزایی با تأکید بر اهمیت این طرحها در پایداری تأمین آب شرب و کاهش نوسانات فشار در شبکه زرآباد گفت: شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان با بهرهگیری از ظرفیتهای مالی، فنی و مشارکتی، اجرای طرحهای زیربنایی را با هدف تأمین آب پایدار و ارتقای کیفیت خدمات با جدیت دنبال میکند.