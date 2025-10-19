به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان قاینات گفت: ماموران ایست وبازرسی شهید غلامی شهرستان قاینات هنگام کنترل محور اصلی به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شده و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ فولادی افزود: ماموران در بازجویی و بررسی‌های به عمل آمده از مسافران اتوبوس متوجه شدند که یک از مسافران اقدام به حمل موادمخدر به صورت بلع و انباری کرده است.

به گفته وی ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با رعایت موازین شرعی و قانونی در این رابطه، ۳۹ بسته حاوی ۳۸۵ گرم هروئین از متهم که به صورت انباری جاساز شده بود کشف کردند.

سرهنگ فولادی افزود: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.