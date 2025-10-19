به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان فراشبند گفت: در اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی از نگهداری یک دستگاه موتورسیکلت در یک ساختمان باخبر و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ رسول ایزدپناه افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از آن ساختمان، یک دستگاه موتورسیکلت هزار و ۳۰۰ سی سی فاقد هرگونه مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی فراشبند با بیان اینکه کارشناسان ارزش موتورسیکلت مکشوفه را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: پرونده مقدماتی تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.