پخش زنده
امروز: -
با آموزش اصول نشستن صحیح و تمرینات اصلاحی در مدارس، میتوان از بروز ناهنجاریهای قامتی در دانشآموزان جلوگیری کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دانشآموزان امروز، ستونفقرات جامعه فردایند. اما همین ستون فقرات، اگر در سالهای تحصیل درست مراقبت نشود، ممکن است دچار آسیبهایی شود که تا بزرگسالی همراهشان بماند.
نشستن طولانیمدت پشت میز، حمل کیفهای سنگین و بیتوجهی به وضعیت بدن، از جمله عواملی هستند که سلامت قامتی دانشآموزان را تهدید میکنند.
در دنیایی که آموزش مجازی، تکالیف سنگین و ساعات مطالعه بیشتر شده، توجه به اصول نشستن و انجام تمرینات اصلاحی ساده، نهتنها از بروز ناهنجاریهای قامتی جلوگیری میکند، بلکه تمرکز، انرژی و اعتمادبهنفس دانشآموزان را نیز افزایش میدهد.
در ادامه، با نکاتی کاربردی برای نشستن صحیح، حمل استاندارد کیف مدرسه و چند حرکت اصلاحی ساده آشنا میشویم که میتوانند سلامت جسمی دانشآموزان را در مسیر تحصیل تضمین کنند.
برای مقابله با این روند، آموزش اصول نشستن صحیح و تمرینات اصلاحی ساده در مدارس میتواند نقش مؤثری در حفظ سلامت جسمی دانشآموزان داشته باشد. در این آموزشها، به دانشآموزان یاد داده میشود که هنگام نشستن پشت میز، کمر صاف باشد، شانهها عقب نگه داشته شود، آرنج زاویه ۹۰ درجه داشته باشد و هر دو پا کامل روی زمین قرار گیرد.
همچنین توصیه میشود بهجای کیف دستی، از کولهپشتی استفاده شود و آن را با دو بند روی هر دو شانه قرار دهند. وزن کوله نباید بیشتر از ۱۰ درصد وزن بدن باشد؛ برای مثال، اگر دانشآموزی ۴۰ کیلوگرم وزن دارد، وزن کولهاش نباید از ۴ کیلوگرم بیشتر باشد.
برای جلوگیری از خستگی و افزایش تمرکز، انجام چند حرکت اصلاحی ساده مانند بالا بردن شانهها، چرخاندن گردن به طرفین و کششهای سبک، به ازای هر نیمساعت نشستن توصیه میشود. این حرکات باعث بهبود جریان خون، کاهش فشار عضلانی و افزایش هوشیاری ذهنی میشوند.
آموزش این اصول در مدارس، نهتنها به پیشگیری از آسیبهای جسمی کمک میکند، بلکه میتواند کیفیت یادگیری و اعتمادبهنفس دانشآموزان را نیز ارتقا دهد.